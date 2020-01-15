رانيا هاشم تقدم «مانشيت» في ثوبه الجديد

تستعد الإعلامية رانيا هاشم لتقديم موسم جديد من برنامج "مانشيت" ولكن بأسلوب جديد، ومن المقرر انطلاق أولى حلقاته خلال الأيام القليلة المقبلة على شاشة "Extra News".



يأخذ البرنامج شكل "التوك شو" مع وجود فقرة حوارية نصف ساعة عن أبرز وأهم القضايا الشائكة والتي تشغل الرأي العام على الساحة مع الاهتمام بما يدور على السوشيال ميديا.



بالإضافة إلى فقرات البرنامج من أخبار صحف والقصة الخبرية التي يتميز بها برنامج "مانشيت" حيث يعرض الخبر أو المعلومة، وتقوم رانيا هاشم بتحليلها وتبسيطها للمشاهد.