«عم مختار».. قصة مُسن يحرص على زيارة ضريح عبدالناصر

يلتف بعلم مصر؛ علي رأسه يضع صورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ في ذكرى ميلاده الـ102؛ إنه المعمر مختار محمد علي.



يقول إنه يأتي كل عام في ذكري ميلاد ووفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر؛ لكي يدعو له ويتحدث الحضور عن الزعيم.



وأضاف "مختار" أنه على الرغم من بلوغه 79 عاما؛ فإنه لم يتخلف يوما عن الحضور إلي ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ للمشاركة في إحياء ذكراه مع العائلة والأشخاص المحبين.



وتابع للدستور: ذكرى الرئيس جمال عبدالناصر مناسبة مهمة بالنسبة للمصريين؛ لأنه قدم الكثير لبلده؛ قائلا: "عبدالناصر قدم كل الخير لمصر".



توافد عدد من المواطنين منذ صباح اليوم الأربعاء، على ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لإحياء ذكرى ميلاده الـ102، وتقدموا بقراءه الفاتحة وتقديم بعض الزهور، تعبيرًا عن حبهم واحتفالهم بذكرى ميلاده.



وتحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والذي ولد يوم 15 يناير 1918، وعرف بأن اهتماماته كانت على العدالة الاجتماعية وانصب حديثه على الفقراء ومحدودي الدخل، ومن كل عام في ذكري ميلاده يتم فتح الضريح ويتوافد المواطنون وأسرة الزعيم الراحل عبدالناصر لتقديم الزهور وقراءة الفاتحة له.