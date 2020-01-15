الوفد الفرنسي يواصل زيارة نقاط العائلة المقدسة بالبحيرة

استكمل الوفد الكنسي الفرنسي من الجمعية الوطنية للحج المسيحي، وعدد من الإعلاميين الفرنسيين، زياراتهم إلى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.



حيث زاروا عددا من نقاط مسار العائلة المقدسة في مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، وأديرة وادي النطرون بالبحيرة، حيث دير الأنبا بيشوي والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار، انتهاءً بمدينة الإسكندرية.



وأوضح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أن الوفد زار أيضا مكتبة الإسكندرية والمسرح الروماني وقلعة قايتباي، وعدد من الكنائس.



جدير بالذكر أن زيارة الوفد الكنسي إلى مصر بدأت منذ أيام بدعوة من وزارة السياحة والآثار ضمن برنامج الرحلات التعريفية التي تنفذه الوزارة للترويج للمنتجات السياحية التي يزخر بها المقصد السياحي المصري ومن ضمنها السياحة الدينية.



وأثناء تواجدهم في مصر التقوا مع وزير السياحة والآثار لمناقشة إدراج نقاط من مسار رحلة العائلة المقدسة ضمن البرامج السياحية للجمعية



نظمت وزارة السياحة والآثار عدد من الرحلات التعريفية (FAM Trips) للترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة لأهم ممثلي الكنائس بمختلف الأسواق السياحية ومنها إسبانيا وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى منظمي الرحلات العاملين بهذا المجال، وكذلك ممثلي أهم وسائل الإعلام.