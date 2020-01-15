انتهاء امتحان الجغرافيا لطلاب «1 ثانوى»

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الجغرافيا للفصل الدراسي الأول، أدى الطلاب امتحان مادة الجغرافيا، خلال الفترة المسائية من الواحدة ظهرًا حتى الثانية والنصف عصرًا.



يذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الاختبار في مدارسهم الأصلية، إلكترونيًا في المجهزة وورقيًا في غير المجهزة، بنظام الـ open Book، وأدى الطلاب اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وانعقدت الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا.