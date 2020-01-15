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الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتهاء امتحان الجغرافيا لطلاب «1 ثانوى»

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:32 م
امتحان
امتحان
نورهان عبدالرحمن
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أنهى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الجغرافيا للفصل الدراسي الأول، أدى الطلاب امتحان مادة الجغرافيا، خلال الفترة المسائية من الواحدة ظهرًا حتى الثانية والنصف عصرًا.

يذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الاختبار في مدارسهم الأصلية، إلكترونيًا في المجهزة وورقيًا في غير المجهزة، بنظام الـ open Book، وأدى الطلاب اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وانعقدت الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا.

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