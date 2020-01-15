الصحة تنسق مع «الملكية البريطانية» لتطوير مناهج الزمالة المصرية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزارة الصحة تنسق مع الكليات الملكية البريطانية لتطوير واعتماد مناهج الزمالة المصرية وطرق تقييم الطلاب، وفقا للمستويات العالمية.



وأعلن مجاهد لـ "الدستور"، عن إرسال الفوج الأخير إلى إنجلترا من برنامج تدريب أطباء الأسرة بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل التى تشمل "الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان" مارس المقبل، لافتا إلى أنه تم تدريب ١٠٠ طبيب بالمملكة المتحدة.



وأشار مجاهد، إلى أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، لمدة ثلاث سنوات ستشمل التدريب على كافة الأبحاث الطبية الإكلينيكية وطرق التعليم الطبي المهني، وسيتم تدريب ٢٠٠ طبيب في كل دورة لمدة 9 أشهر.



وأوضح أنه تم زيادة عدد دفعات برنامج تدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكية إلى ٣ دفعات في العام بسعة تدريب ٨٠٠ مدرب، بالإضافة إلى الاتفاق على برامج ماجستير لتأهيل وإعداد قيادات وزارة الصحة في مجالات التدريب الطبي والإدارة والأبحاث الإكلينيكية وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وذلك فى فبراير المقبل.





