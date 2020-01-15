مصرع طالب سقط في «بيارة» صرف صحي بالعياط

لقي طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه في بيارة صرف صحي، بقرية العطف في مركز العياط بمحافظة الجيزة.



تلقي الرائد مؤمن فرج، رئيس مباحث قسم شرطة العياط بلاغًا من أحد الأهالي مفاده سقوط طالب في إحدى بيارات الصرف الصحي بقرية العطف، وعلي الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم مدعومة بقوات إنقاذ من الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتم انتشال جثة الطالب وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.