رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضمن «قادر 2020».. الظهور الأول للمقاتلة ميج-29 بقاعدة برنيس

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:29 م
المقاتلة ميج-29
المقاتلة ميج-29
الدستور
طباعة
أعلنت القوات المسلحة عن الظهور الرسمي للمقاتلة المصرية ميج-29، المصنعة في روسيا لصالح القوات المسلحة المصرية، ومشاركتها فى المناورة «قادر2020» في قاعدة برنس أكبر قاعدة جوبحرية في الشرق الأوسط.

والمناورة قادر 2020، تأكيدًا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية.

وتم تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كل العدائيات على كل الاتجاهات الاستراتيجية فى توقيت متزامن.

ونفذت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة، عددًا من الأنشطة التدريبية فى إطار فعاليات المناورة «قادر 2020» التى تنفذ على جميع الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرا وجوًا بالتعاون بين جميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وقامت وحدات المنطقة الشمالية العسكرية برفع درجات الاستعداد والاصطفاف والتفتيش وتحميل المركبات والمدرعات، والتحرك إلى مناطق عملها بالناقلات والسكك الحديدية فى إطار خطة الفتح الاستراتيجى وإعادة تمركز كتيبة صاعقة لتنفيذ مهام قتالية خاصة على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى.

كما نفذت تدريبًا مشتركًا لتأمين ساحل البحر المتوسط لصد إبرار بحرى معادٍ بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة، مع تنفيذ أعمال القيادة والسيطرة من مركز العمليات المتقدم بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

كما قامت القوات البحرية من مناطق عملياتها بتأمين الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، وتستمر فى تأمين المنشآت الحيوية بالبحر والمياه الإقليمية والاقتصادية، ونفذت العديد من الأنشطة القتالية فى المرحلة الأولى والثانية، ومنها تنفيذ عملية برمائية على ساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح قاعدة «برنيس»، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وبقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها في مصر.

ويشهد «السيسي» انطلاق الفعالية الرئيسية للمناورات الأكبر في تاريخ الجيش المصري (قادر 2020) من القاعدة «الجوبحرية» الجديدة، إذ تشارك أهم القطع الحربية الجديدة منها «حاملة المروحيات ميسترال، والسفن القتالية، والغواصات، وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات المتعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية».

موضوعات متعلقة

منذ يوم

استشهاد طيار في تدريب للقوات الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

أُنشئت في أقل من عام.. 13 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية

منذ حوالي 17 ساعة

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

منذ أقل من ساعتين

كارثة في ملهى ليلي بالجيزة.. أم تقدم ابنتها القاصر لـ«المتعة الحرام»

الصور

image description

عدوية والليثي وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

image description

كاهن: الملتقى العربى الإفريقى يوفر فرصًا استثمارية لمصر

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

كارثة في ملهى ليلي بالجيزة.. أم تقدم ابنتها القاصر لـ«المتعة الحرام»

«قنبلة نووية نهاية 2020».. تفاصيل التقدير الأمنى السنوى للاستخبارات الإسرائيلية

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

بعض أدوية مرض السكر تقلل من الإصابة بالنقرس (دراسة)

6 أطعمة ممنوعة على الأطفال الرضع

أسباب الإصابة بمتلازمة القولون العصبى

احذرى.. إحدى تسريحات شعرك تسبب الصداع

الرئيس نيوز

ننشر أسماء المصابين في حادث ميكروباص مايو

الادعاء على زوج الفنانة نانسي عجرم بجناية القتل العمد

إيطاليا تكشف عن شروطها لإرسال جنود إلى ليبيا

ارتفاع ضحايا حادث ميكروباص 15 مايو لـ 4 أطباء وإصابة 17

منوعات

ولي عهد أبوظبي: «برنيس» تعزز دور مصر في منظومة الأمن العربي

هندرسون وبرونز أفضل لاعب ولاعبة بإنجلترا فى 2019

زوجان يتحديان الطبيعة بـ«صورة البركان»

خطر محتمل.. الأعشاب تنمو على إيفرست

كشكول

طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان مادة الجغرافيا وفقًا لنظام التقييم الجديد

ننشر أسماء المصابين بحادث أطباء جامعة المنيا

"تعليم القاهرة": ١٦٣ ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية غداً

"أمهات مصر": جغرافيا أولي ثانوي سهل ببعض المحافظات وصعب بوجه بحري

إسلام سياسي

خطة الصوفية لإنشاء أكبر معهد صوفى إسلامى فى مصر

بحضور شيوخها ومريديها...النقشبندية الصينية تحتفل بذكرى تأسيسها

داعش تهاجم محافظة صلاح الدين العراقية

برلمانى إيراني: اختراق استخباراتي وراء مقتل سليماني

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
لأول مرة.. شهادة الشهيد هشام بركات عن فض «رابعة»
منى رجب
سيدة الكرم والهاربون الثلاثة
ماجد حبته
رويترز.. BBC.. والمخابرات البريطانية
لينا مظلوم
أهمية موقف مشترك.. يا عرب
المزيد

الثقافة

جائزة الشارقة للإبداع العربي في ضيافة الأردن 2021

الإثنين.. «إفريقيا التى نريدها» في ملتقى الهناجر الثقافي

أكاديمية الشعر تصدر «أحبك يا وطن» لـ فاطمة الهاشمي

«اعرف تراثك» تصل مصر الجديدة (صور)