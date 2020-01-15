الغضبان: تركيب عدادات ذكية لمياه الشرب بعد موافقة قناة السويس

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مسئولي شركة ديل ميترنج الألمانية لإنتاج عدادات المياه الذكية، لبحث سبل التعاون بين الشركة والمحافظة، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وممثل أشغال هيئة قناة السويس والهيئة العربية للتصنيع.



ورحب اللواء عادل الغضبان، بمقترح الشركة وبكافة أنواع التعاون بين الشركة وبين المحافظة، مؤكدا أن شركة ديل ميترنج تعد كيان عالمي متميز، حيث تم استعراض أوجه تنفيذ المقترح بين الجانبين في مجال تركيب عدادات المياه الذكية.



وأكد المحافظ على أنه سيتم التنسيق مع قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وفي حال الموافقة سيتم البدء فى تركيب العدادات الذكية لمياه الشرب وبالتعاون مع شركة ديل ميترنج، حيث يعتبر هذا التعاون أول عمل للشركة في مصر، والذي سينطلق من محافظة بورسعيد، وعند نجاح التجربة في بورسعيد سيتم تعميمها في باقي المحافظات.



واقترح أن يتم استخدام هذه العدادات في الأماكن السكنية الجديدة والجاري إنشائها والمنشآت السياحية والمدارس والكنائس والمساجد وجميع المصالح الحكومية. يعقبها القيام بتركيبها بالأحياء السكنية الأكثر كثافة سكانية.



يذكر أن شركة ديل ميترنج شركة عالمية، ولها أفرع في مختلف البلدان حول العالم، ومتخصصة في إنتاج العدادات الذكية، والتي تتيح إمكانية قراءة العدادات كل ١٥ دقيقة باستخدام الكارت الذكي.