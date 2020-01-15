110 آلاف جنيه تعويضًا لأب منعته طليقته من رؤية ابنته بأكتوبر

قضت دائرة التعويضات في محكمة أكتوبر، اليوم الأربعاء، بحبس سيدة شهرًا وإلزامها بدفع مبلغ مالي 110 آلاف جنيه لطليقها تعويضًا عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، بسبب تخلفها عن تنفيذ الرؤية 9 ساعات أسبوعيًا لطفلته، دون سبب طوال 18 شهرًا.



وأكد الأب أنَّ طليقته كانت تراوغ في تنفيذ حكم الرؤية فتأتي مرة وتتغيب مرات عديدة، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية طفلته بشكل مشترك، ولكنها رفضت تمامًا إلى أن فوجئ بانقطاعها نهائيًا عن الحضور بمقر الرؤية، وحرمته من حقه الطبيعي والقانوني في رؤية طفلته، ودمرته نفسيًا وآذت مشاعره.



وكان "محمد. ع. أ"، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة أكتوبر، طالب فيها بالحصول على تعويض بعد حصول زوجته على الخلع، ومنعه من رؤية طفلته، رغم المحاولات الودية، وسداده كافة حقوق مطلقته، وتم القضاء له برؤيتها مرة أسبوعيًا لمدة 9 ساعات.