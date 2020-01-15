مصادر: نقل مجموعة جديدة من القطع الأثرية بالأقصر للمتحف الكبير

كشفت مصادر مطلعة بآثار الأقصر، اعتزام الوزارة نقل مجموعة جديدة من آثار الأقصر للمتحف الكبير بالتحرير، وذلك ضمن خطة وزارة الآثار والسياحة لإمداد المتحف الكبير بالآثار؛ ليكون أكبر متحف في العالم، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويًا.



وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن اللجنة اللي تم تشكيلها موخرًا من جانب الوزارة لاختيار القطع الأثرية من شتى المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية، لعرضها بالمتحف الكبير، اختارت مجموعة من القطع الأثرية من مختلف مناطق الأقصر الأثرية، ويعكف أعضاء اللجنة على الانتقاء النهائي من بين جميع القطع المختارة بشكل مبدأي، وإصدار قرارها النهائي بشأن القطع التي سوف يتم نقلها.



وأشار إلى أن تلك القطع لن تكون الأخيرة، وأن متحف التحرير سوف يستقبل الكثير من الآثار من مختلف أنحاء مصر، ولا سيما الأقصر، وأن المتحف سوف يكون بمثابة نقطة فاصلة في تاريخ المزارات السياحية بالعالم، وسوف يحدث انتعاشة قوية في قطاع السياحة المصرية.



يذكر أن محافظ الأقصر شهدت مؤخرًا نقل 30 تابوتًا عرفوا باسم "خبيئة العساسيف" إلى المتحف المصري الكبير في القاهرة، وذلك لبدء أعمال ترميمها ودراستها؛ تمهيدًا لعرضها بالمتحف عند افتتاحه في نهاية 2020.