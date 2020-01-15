رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصادر: نقل مجموعة جديدة من القطع الأثرية بالأقصر للمتحف الكبير

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:25 م
المتحف الكبير
المتحف الكبير
هدى الأمير
طباعة
كشفت مصادر مطلعة بآثار الأقصر، اعتزام الوزارة نقل مجموعة جديدة من آثار الأقصر للمتحف الكبير بالتحرير، وذلك ضمن خطة وزارة الآثار والسياحة لإمداد المتحف الكبير بالآثار؛ ليكون أكبر متحف في العالم، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويًا.

وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن اللجنة اللي تم تشكيلها موخرًا من جانب الوزارة لاختيار القطع الأثرية من شتى المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية، لعرضها بالمتحف الكبير، اختارت مجموعة من القطع الأثرية من مختلف مناطق الأقصر الأثرية، ويعكف أعضاء اللجنة على الانتقاء النهائي من بين جميع القطع المختارة بشكل مبدأي، وإصدار قرارها النهائي بشأن القطع التي سوف يتم نقلها.

وأشار إلى أن تلك القطع لن تكون الأخيرة، وأن متحف التحرير سوف يستقبل الكثير من الآثار من مختلف أنحاء مصر، ولا سيما الأقصر، وأن المتحف سوف يكون بمثابة نقطة فاصلة في تاريخ المزارات السياحية بالعالم، وسوف يحدث انتعاشة قوية في قطاع السياحة المصرية.

يذكر أن محافظ الأقصر شهدت مؤخرًا نقل 30 تابوتًا عرفوا باسم "خبيئة العساسيف" إلى المتحف المصري الكبير في القاهرة، وذلك لبدء أعمال ترميمها ودراستها؛ تمهيدًا لعرضها بالمتحف عند افتتاحه في نهاية 2020.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

مصرع وإصابة 14 طبيبًا فى حادث تصادم بحلوان

منذ يوم

رعب فى المنوفية.. انفجار 20 أنبوبة «دفعة واحدة»

منذ ساعتين و 37 دقيقة

«قنبلة نووية نهاية 2020».. تفاصيل التقدير الأمنى السنوى للاستخبارات الإسرائيلية

منذ يوم

«الداخلية» تقتحم موقعًا جنسيًا.. وتنفذ «مهمة سرية»

الصور

image description

عدوية والليثي وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

image description

كاهن: الملتقى العربى الإفريقى يوفر فرصًا استثمارية لمصر

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

كارثة في ملهى ليلي بالجيزة.. أم تقدم ابنتها القاصر لـ«المتعة الحرام»

«قنبلة نووية نهاية 2020».. تفاصيل التقدير الأمنى السنوى للاستخبارات الإسرائيلية

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

image description

تفاصيل «حياة كريمة» لخدمة 11 محافظة.. إنفوجراف

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

بعض أدوية مرض السكر تقلل من الإصابة بالنقرس (دراسة)

6 أطعمة ممنوعة على الأطفال الرضع

أسباب الإصابة بمتلازمة القولون العصبى

احذرى.. إحدى تسريحات شعرك تسبب الصداع

الرئيس نيوز

ننشر أسماء المصابين في حادث ميكروباص مايو

الادعاء على زوج الفنانة نانسي عجرم بجناية القتل العمد

إيطاليا تكشف عن شروطها لإرسال جنود إلى ليبيا

ارتفاع ضحايا حادث ميكروباص 15 مايو لـ 4 أطباء وإصابة 17

منوعات

ولي عهد أبوظبي: «برنيس» تعزز دور مصر في منظومة الأمن العربي

هندرسون وبرونز أفضل لاعب ولاعبة بإنجلترا فى 2019

زوجان يتحديان الطبيعة بـ«صورة البركان»

خطر محتمل.. الأعشاب تنمو على إيفرست

كشكول

طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان مادة الجغرافيا وفقًا لنظام التقييم الجديد

ننشر أسماء المصابين بحادث أطباء جامعة المنيا

"تعليم القاهرة": ١٦٣ ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية غداً

"أمهات مصر": جغرافيا أولي ثانوي سهل ببعض المحافظات وصعب بوجه بحري

إسلام سياسي

خطة الصوفية لإنشاء أكبر معهد صوفى إسلامى فى مصر

بحضور شيوخها ومريديها...النقشبندية الصينية تحتفل بذكرى تأسيسها

داعش تهاجم محافظة صلاح الدين العراقية

برلمانى إيراني: اختراق استخباراتي وراء مقتل سليماني

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
لأول مرة.. شهادة الشهيد هشام بركات عن فض «رابعة»
منى رجب
سيدة الكرم والهاربون الثلاثة
ماجد حبته
رويترز.. BBC.. والمخابرات البريطانية
لينا مظلوم
أهمية موقف مشترك.. يا عرب
المزيد

الثقافة

جائزة الشارقة للإبداع العربي في ضيافة الأردن 2021

الإثنين.. «إفريقيا التى نريدها» في ملتقى الهناجر الثقافي

أكاديمية الشعر تصدر «أحبك يا وطن» لـ فاطمة الهاشمي

«اعرف تراثك» تصل مصر الجديدة (صور)