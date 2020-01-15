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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القاهرة: لجان من المحافظة والدفاع والداخلية لإدارة الأزمات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:24 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
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ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللجنة التحضيرية للتدريب العملي المشترك "صقر 60" لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة القاهرة، والمقرر تنفيذه في الفترة من 15 ــ 17 مارس المقبل.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية التدريب على إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان بالتعاون بين المحافظة ووزارتي الدفاع والداخلية لإدارة الأزمات، والاستعداد والتدريب المسبق على التعامل معها والتنبؤ بالمخاطر، ووضع جدول بالإجراءات التي سيتم التعامل معها.

وشدد المحافظ على ضرورة توافر قاعدة بيانات كاملة بإمكانيات كل جهة تنفيذية داخل المحافظة، ومخططاتها للتعامل مع الأزمات المختلفة مع تحديثها أولًا بأول، وتوزيع الأدوار حسب تخصص كل جهة لتفادي إهدار الوقت والجهد ولضمان السيطرة السريعة على تداعيات الأزمة.

وأشار المحافظ إلى وجود نسبة من المنازل الآيلة للسقوط، الأمر الذي يتطلب سرعة تنفيذ قرارات الإزالة، مطالبًا بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية للمنشآت، ووضع تصور للتعامل مع الأزمات المرورية في حالة تعرض أي منشأة لحريق وكيفية التعامل مع الإشغالات حولها وتحديد الطرق البديلة لسير السيارات وكيفية دخول قوات الحماية المدنية.

وأكد المحافظ على الأهمية الكبرى لتفعيل عمل اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالمحافظة، خاصة وأن العاصمة لها خصوصية كبيرة بالمقارنة بباقي المحافظات الأخرى.

وطالب المحافظ بإجراء تجارب دورية لإخلاء المدارس والمستشفيات ولو بصورة جزئية لإكساب الطلاب والعاملين مهارات الإخلاء والتعامل مع الأزمات، مشددا على أهمية انتقاء العناصر المشاركة في التعامل مع الأزمة وتدريبها وتوزيع الأدوار عليها.

شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم الدسوقي مساعد مدير أمن القاهرة للأمن العام والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة، والعقيد وليد مقرب المستشار العسكري لمحافظة القاهرة، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

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