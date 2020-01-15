24 يونيو.. الحكم فى غلق مكتب «بى بى سى» بمصر

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المطالبة بغلق مكتب BBC في مصر، لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد، إلى جلسة 24 يونيو المقبل.



وأقام الدعوى المحامي سمير صبري، وجاء بها إن هيئة الإذاعة البريطانية BBC اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها منذ أكثر من 73 عاما؛ حيث ضربت تلك القناة بالمهنية عرض الحائط، واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق، وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولها، وافتقدت إلى كل معايير المهنية، وتحرض ضد الدولة.