نائبة: تدشين «برنيس» يؤمن مسار السفن التجارية

أكدت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أن قاعدة برنيس العسكرية تأتي ضمن مجموعة قواعد جديدة نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الاستراتيجية، مثمنة سرعة إنشاء القاعدة، والحرص على تطويرها وتزويدها بالأسلحة والمعدات المتطورة.



وشددت، في بيان لها، أن القاعدة ستكون مركزًا عسكريًا مهمًا على ساحل البحر الأحمر، وتمثل أهمية كبيرة عسكريًا وسياسيًا واستراتيجيًا كبرى لحماية الأمن القومي المصري.



وثمنت افتتاح الرئيس، هذه القاعدة اليوم، مؤكدة أنها تأتي في ظروف تتعرض فيها الدول العربية لمخاطر في أمنها القومي، وسوف تعمل القاعدة على حماية البحر الأحمر من تهديدات مسار البترول.



وأوضحت: تدشين قاعدة "برنيس" الجوبحرية يحمي المصالح المصرية في البحر الأحمر، ويحمي مضيق باب المندب، ويؤمن مسار السفن التجارية.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح قاعدة «برنيس»، التي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وبقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها في مصر.



ويشهد «السيسي» انطلاق الفعالية الرئيسية للمناورات الأكبر في تاريخ الجيش المصري "قادر 2020" من القاعدة «الجوبحرية» الجديدة، إذ تشارك أهم القطع الحربية الجديدة، منها «حاملة المروحيات ميسترال، والسفن القتالية، والغواصات، وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات المتعددة المهام، والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية».