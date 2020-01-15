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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: القوات المسلحة على أتم استعداد لردع أي عدوان

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:01 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قاعدة برنيس الجو بحرية في منطقة البحر الأحمر، مؤكدة أن القاعدة تساعد في حماية الأمن القومي المصري والعربي.

وقالت النائبة، في بيان لها إن الحضور لحفل الافتتاح كشفوا عن انبهارهم بقوة الجيش المصري، لافتة إلى تصريح ولي عهد أبو ظبي، بأن الافتتاح يمثل إنجاز نوعي يعكس رؤية مصر الطموحة لـ آفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.

وأكدت أن القوات المسلحة على أتم استعداد لردع أي عدوان يهدد أمن مصر وشعبها وتعمل على حماية الأمن القومي العربي أيضا، وهو ما عكسه أيضا مناورة قادر 2020، التي عكست قوة ومكانة الجيش المصري.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح قاعدة «برنيس»، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وبقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها في مصر.

ويشهد «السيسي» انطلاق الفعالية الرئيسية للمناورات الأكبر في تاريخ الجيش المصري (قادر 2020) من القاعدة «الجوبحرية» الجديدة، إذ تشارك أهم القطع الحربية الجديدة منها «حاملة المروحيات ميسترال، والسفن القتالية، والغواصات، وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات المتعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية».

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