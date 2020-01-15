مصرع وإصابة 14 طبيبًا فى حادث تصادم بحلوان

لقى طبيب مصرعه وأصيب 13 آخرون بجروح وكدمات وكسور متفرقة، منذ قليل، إثر وقوع حادث على طريق الأوتوستراد الإقليمي بمنطقة حلوان.



وتبين أن سيارة "ميكروباص" تنقل 14 طبيبًا من محافظة المنيا؛ لحضور مؤتمر تابع لوزارة الصحة، تصادمت مع سيارة ربع نقل.



واستقبل مستشفي حلوان العام 9 مصابين بإصابات خطيرة، كما استقبل مستشفى 15 مايو 5 مصابين، بينهم حالات وفاة.



وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.