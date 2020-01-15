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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد «المتزوجون».. سمير غانم مع شيرين فى «الزهر لما يلعب»

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:54 م
سمير غانم وشيرين
سمير غانم وشيرين
دعاء عبدالمقصود
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تفتتح إدارة مكتبة مصر الجديدة ليالي عرض مسرحية "الزهر لما يلعب" بطولة سمير غانم، وشيرين، يوم الخميس، في التاسعة مساء.

المسرحية من تأليف وإنتاج أحمد الإبياري، وهي اللقاء الثاني بين سمير وشيرين بعد مسرحية "المتزوجون"، التي عرضت على مسرح "الهوسابير".

ويجسد سمير غانم في مسرحيته شخصية تاجر طيور يتوسع في تجارته بشكل كبير، ثم يتحول إلى مليونير، ويترك زوجته ليتزوج مرة أخرى، وعندما يخسر أمواله يرجع إلى زوجته الأولى التي ساعدته.

يشارك في بطولة المسرحية إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفي، ألحان هاني فاروق، توزيع موسيقى محمود صادق، استعراضات أحمد يونس، ملابس هالة الزهوي.

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