شرم الشيخ والأقصر تتصدران ترشيحات «الإندبندنت» لأفضل الأماكن السياحية

رشحت صحيفة الإندبندنت البريطانية مصر، وتحديدًا مدينة شرم الشيخ، كوجهة سياحية مفضلة لراغبي التمتع بالشمس الساطعة والأجواء الصيفية.



وتابعت الصحيفة البريطانية، أن منطقة الشرق الأوسط عامة من المناطق المفضلة لقضاء الإجازات، وتحديدا لراغبي التمتع بالأجواء المشمسة، وأردفت الصحيفة أن منطقة الشرق الأوسط عادة ما تعرض خدماتها السياحية أمام مقابل مادي بسيط.



وقالت الصحيفة البريطانية، إن مدينة شرم الشيخ من أفضل المدن السياحية المصرية التي توفر هذه الميزة "التمتع بالأجواء الصيفية المشمسة"، مشيرة إلى أن شرم الشيخ سوف تعود لصدارتها السياحية قريبا، ومتابعة أن الوقت الحالي هو الوقت الأفضل لزيارة مدينة الأقصر، حيث الأجواء المشمسة الدافئة، كما رشحت الصحيفة البريطانية أماكن أخرى مثل شمال إفريقيا وإسبانيا.