رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات WE اليوم 15 يناير 2020 الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير، حيث يتم إصدار الفاتورة في السنة 4 مرات، في شهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر، ودائمًا ما يتم إصدار الفاتورة في منتصف الشهور التي تم ذكرها سابقًا، ويمكن الحصول عليها من خلال رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات.ويقدم لكم "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط موقع المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2020، دون الاضطرار للتوجه إلى أحد مقار وفروع الشركة المصرية للاتصالات نظر لضيق الوقت. https:billing.te.egar-EG اولأ: الدخول إلى رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات WE من هنا.ثانيا: أدخل رقم التليفون الارضي مسبوقا بكود المحافظة.ثالثًا: الضغط على أظهر الفواتير.أصدرت مؤخرًا العديد من طرق الدفع المختلفة، بنحو أكثر من 11 طريقة دفع مختلفة نستعرضها لكم الآن من خلال: فوري - مصاري - أمان، بجانب كافة ة فروع we الرسمية على مستوي الجمهورية، ومكاتب البريد المصري، أو عبر السداد إلكترونيًا عبر موقع المصرية للإتصالات.خدماتي.BEE.موقع جوميا.تُعطي المصرية للإتصالات سماحية لمدة شهر كامل دون وجود غرامة على العميل، وذلك بداية من 15 يناير 2020 وحتى 15 فبراير 2020، وفي حالة عدم السداد في الفترة الموضحة سابقًا، يتم تحويل الخط استقبال فقط لمدة شهر، وفي حالة لم يقم العميل بسداد الفاتورة بعدها يتم رفع الخدمة بشكل مؤقت لحين الدفع.