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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حبيب يكتب سيناريو «أنف وثلاث عيون» بطولة خالد الصاوى

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:44 م
تامر حبيب
تامر حبيب
دعاء عبدالمقصود
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خصص الكاتب والسيناريست تامر حبيب حلقة برنامجه "ليل داخلي"، على راديو إينرجي ٩٢.١، للحديث عن الكاتب إحسان عبدالقدوس في ذكراه.

أعلن "حبيب"، لأول مرة، أنه سيكون السيناريست الخاص بفيلم "أنف وثلاث عيون"، الذي تعاقد عليه الفنان خالد الصاوي، والمأخوذ عن رواية إحسان عبدالقدوس، ومن إنتاج "Lagoonie Film Production وArt Factory"، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

وأكد "حبيب"، أن إعادة كتابة الفيلم سيكون بشكل مختلف عكس ما تم تقديمه في الفيلم السابق، وهو معالجة جديدة لبعض الأحداث.

وتطرق "حبيب"، خلال الحلقة، لمدى حبه الكبير للكاتب الراحل، وقال إن أول رواية قرأها كانت "أنف وثلاث عيون"، قائلا: "أعتبر عبدالقدوس من أكثر الناس اللي أثرت فيا، وبكون مبسوط جدًا لما حد يقولي إنت إحسان عبدالقدوس بتاع السينما".

وأكمل قائلا: "إحسان عبدالقدوس من أكتر الكتاب اللي تحولت رواياتهم لأفلام ومسلسلات بسبب أسلوبه السهل، وطريقة وصفه البسيطة، والدراما الواضحة جدًا في كتاباته".

وتطرق "حبيب" للحديث عن رواية "لا تطفئ الشمس" التي أعاد تقديمها كمسلسل تليفزيوني، قائلا: "شعرت بالحزن الشديد لموت شخصية ممدوح في الرواية، غضبت كثيرا، وقررت عدم قراءة الجزء الثاني من الرواية لهذا السبب".

وتابع: "بعد مرور سنوات عدة قررت قراءة الجزء الثاني، وفي عام ٢٠١٧ قررنا تحويلها لمسلسل تليفزيوني يعرض في شهر رمضان، وقررت حينها إلغاء موت شخصية ممدوح، كما حدث في الرواية الأساسية".

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