حماية الطفل بالشرقية: استقبال 500 بلاغ في 2019

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن وحدة الحماية العامة للطفل بالديوان العام تبحث وترصد وتحل المشكلات الخاصة بالأطفال، وكذلك تستقبل البلاغات الخاصة بنجدة الطفل على الخط الساخن ١٦٠٠٠، لتحول الوحدة البلاغات المقدمة على عنوان المركز التابع له الطفل لحلها فورا.



وأشار إلى أن وحدة الحماية العامة للطفل خلال عام ٢٠١٩، تلقت ٥٠٠ بلاغ ما بين "عنف أسري واغتصاب وتسول وإيواء أطفال بلا ماوي وتنمر" وتم التعامل معها فورا وحلها للحفاظ على الطفل وحمايته.



ومن جانبها أضافت سرية محمد إبراهيم، مديرة مكتب حماية الطفل بالمحافظة، أن المكتب استقبل ١٠٠ بلاغ بخصوص تعذيب طفل من قبل أسرته بكافة أشكال التعذيب، وتم بحث كل حالة على حدة اجتماعيا وصحيا ونفسيا وعمل خطة رعاية متكاملة لإزالة الآثار النفسية الواقعة عليهم وإدماجهم في المجتمع.



كما نسق المكتب مع نيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى للطفل سواء، بالإيداع في دار رعاية مناسبة أو الوصول لعائل مؤتمن عليه.



وأشارت مديرة مكتب حماية الطفل إلى أن المكتب خلال عام ٢٠١٩ استقبل٨٠ بلاغ تسول، وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للتصدي لهذه الظاهرة السلبية في المجتمع والحد منها، كما تم التعامل مع ٤٠ حالة تعدي جنسي على الأطفال، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقهم القانونية والأدبية وعمل خطة رعاية متكاملة وممتدة لفترة طويلة تشمل مراعاة الجانب النفسي والاجتماعي والتعليمي، كما يقوم المكتب بمناقشة وحل البلاغات الصعبة للطفل المعرض للخطر والحفاظ عليه من الشارع وتقديم مواطن صالح يساهم في تقدم ورقي المجتمع.