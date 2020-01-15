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الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تُصعد ضد التوسع الاستيطاني لإسرائيل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:41 م
وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
مروة عنبر
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن أنها ستتابع مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الأممية المختصة، قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، اعتبار 7 مواقع استيطانية في الضفة الغربية، أنها محمية طبيعية جديدة، وتوسيع 12 أخرى، لحشد أوسع رفض دولي لهذه المشروعات.

وأكدت الخارجية في بيان لها، أنها بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه وأمثاله.

وأوضحت الخارجية، أن بينت يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشروعات الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل المناطق المصنفة "ج" من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وأشارت الخارجية، إلى أن إعلان بينت الجديد بشأن محميات طبيعية قائمة، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج"، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ من ما يمكننا تسميته السياحة الاستيطانية، وترويج الاحتلال للمناطق الفلسطينية، باعتبارها امتداد لدولة الاحتلال، وهذا ينطبق على المحاولات الإسرائيلية لتهويد عديد من المراكز الدينية والتراثية والتاريخية والدينية وينابيع المياه، ومحاولاته المتواصلة لتغيير هويتها الفلسطينية.

وأضافت الخارجية، أن إعلان بينت يحدث لأول مرة منذ 25 عاما كخطوة على طريق تعزيز الاستيطان في مناطق "ج" بالأفعال وليس بالأقوال، حسب تعبير المستوطن بينت الذي دعا في ذلك الوقت جميع الإسرائيليين للتوجه وزيارة تلك المحميات الاستيطانية".

وأشارت الخارجية، إلى أن عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية مقامة على أرض فلسطينية، تم الاستيلاء عليها بحجة "المحميات الطبيعية".

وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاستيطان المتواصلة والمتصاعدة، وسرعة اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرار الأممي 2334 قبل فوات الأوان.

ودعت الوزارة، الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين، إلى التحرك لوقف تنفيذ إعلانات بينت المشؤومة والمدعومة من إدارة ترامب، وفقا لوكالة وفا.

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