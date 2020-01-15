فى ذكرى ميلاده.. تأثير مشروع «عبد الناصر» عربيا وإفريقيا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ومؤسس تنظيم الضباط الأحرار، الذى كان له عدد من الإنجازات والمشاريع القومية والمواقف التاريخية التى مازالت عالقة فى أذهان الكثيرين، ومازالت ذكراه خالدة حتى اليوم، رسم البهجة وجوه الشعوب داخل وخارج البلاد، وهو ما تعكسه مواقفه.



وترصد "الدستور" كيف أثر الزعيم جمال عبدالناصر في الخارج.



"بصمته بإفريقيا"

"ليس فقط بحكم موقعنا الجغرفى فى القارة، لكن بحكم تطلع شعوبها إلى مصر، لمعاونة هذه الشعوب التى تنشد النور والحضارة "، تلك إحدى العبارات في كتابه، أعطى عبدالناصر أهمية للدول الإفريقية والتي برزت في مساعدة شعوبها، أنشأ معهدًا لإفريقيا يعمل على كشف أسرار القارة ودعم شعوبها ورفاهيتها، وبين عبدالناصر في أحد أقواله أن النيل شريان الحياة لوطننا يستمد مكانه من قلب القارة.



" علاقته بالدول العربية"

"دوائر الحركة الخارجية لمصر يجب أن تبدأ بالدائرة العربية التى يربطها بمصر تاريخ مشترك ومصالح عميقة، وأن أى تهديد يوجه لدولة عربية يكون موجها بنفس الدرجة إلى مصر، واعتبر كتابه أن أهمية البترول العربى وما ينتظره من دور حيوى فى السياسة الدولية ويمكن أن يوفر مصدر قوة للعرب" هكذا قال عبد الناصر في كتابه "فلسفة الثورة".



وطد عبد الناصر علاقات مع الدول العربية، أولى اهتمامًا بالغًا بالأمن القومى العربى، الذى رأى أن أى تهديد لأى بلد عربى يعد تهديدًا لكافة البلدان العربية.



"تعاونه مع الدول الإسلامية"

"لقد ازداد إيمانى بمدى الفاعلية الإيجابية التى يمكن أن تترتب على تقوية الرباط الإسلامى بين جميع المسلمين، أيام ذهبت مع البعثة المصرية إلى المملكة العربية لتقديم العزاء فى وفاة عاهلها الراحل الكبير" طبقا لمقول عبد الناصر ومواقفه، قام بتعاون قوى بين مختلف الدول الإسلامية، وساعد على توظيف إمكانياته الهائلة لصالح شعوب الدول الإسلامية، وعزز العلاقات بين البلدان الاسلامية.

