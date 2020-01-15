بسبب «كيس دم».. حقيقة صفع طبيب بمستشفى الدمرداش

تداولت إحدى الصفحات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، تضرر أحد المواطنين من عدم توفير الرعاية الطبية له بمستشفى الدمرداش، وما تضمنه التعليق من أنه يتعرض لحالة نزيف، وتبين أن الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى الدمرداش أُخطرت بوجود شكوى داخل المستشفى.



وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طبيب بقسم الاستقبال بالمستشفى، وموظفة بإحدى شركات الدعاية وتنظيم المؤتمرات، بسبب تأخر الأول فى توفير أكياس دم لصديق الثانية موظف، متواجد بقسم الاستقبال لمعاناته من مرض "هيموفليا بالدم" وفصيلة دمه نادرة وغير متوفرة بالمستشفى.



وتبين تطور المشادة لتعدى الثانية على الأول بالسب والضرب وصفعه على وجهه، وبمواجهة الثانية اعترفت بارتكابها للواقعة لذات السبب، واتهمت الأول بالتعدى عليها بالسب، وحضرت لقسم شرطة الوايلى موظفة بالشئون القانونية بالمستشفى وقدمت مذكرة تضمنت ما سبق.



ويشار إلى خروج صديق المشكو فى حقها تاركًا المستشفى ورفض اتخاذ أى إجراء قانوني، مضيفًا أن مسئول الشئون القانونية بالشركة محل عمله، سوف يقوم بتقديم شكوى ضد إدارة المستشفى بذات المضمون.