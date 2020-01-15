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اقتصاد

تعاون مصري كونغولي في التحول الرقمي والبنية التحتية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:37 م
تعاون مصري كونغولي
تعاون مصري كونغولي
طارق عتمان
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استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أغسطين كيباسا ماليبا، وزير البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والكونغو الديمقراطية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من المشروعات الكبرى التي تضطلع إليها جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة مشروعات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

يأتي ذلك في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية لمصر خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين على عدة مستويات وقطاعات مختلفة.

واستهل "طلعت"، اللقاء بالتأكيد على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع أشقائها الأفارقة.

واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وإمكانية مشاركة الخبرات المصرية في هذا المجال مع الجانب الكونغولي.

وأوضح "طلعت"، أهمية بناء قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ودعا الوزير نظيره الكونغولي لمشاركة الشباب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مبادرة "إفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف لتدريب 10 آلاف شاب أفريقي ومصري في مجال صناعة الألعاب الرقمية.

وأشار إلى أنه يتم إنشاء جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إنشاء مركز للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يتيح فرص متعددة لمساهمات الدارسين في هذا المجال، مؤكدًا إمكانية مشاركة الخبرات المصرية في هذا الشأن.

وأشار "طلعت" إلى استعداد مصر للتعاون في مجال بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة للدارسين من جمهورية الكونغو الديمقراطية باستخدام الوسائل التكنولوجية المساعدة.

من جانبه، أكد أغسطين كيباسا، تطلع بلاده للتعاون مع مصر في تنفيذ التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية، والذي يعد هدفًا رئيسيًا للحكومة والرئيس الكونغولي.

كما رحب الوزير الكونغولي بمشاركة الخبرات المصرية في مجال بناء القدرات، مؤكدًا حرصه على التنسيق مع مصر للاستفادة من البرامج المتخصصة التي تتيحها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أكد الوزير الكونغولي سعي بلاده لتطوير البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة للربط بين مدن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما ستتولى تنفيذه شركة فايبر مصر.

وأشار أغسطين كيباسا، إلى تطلعه لمشاركة مصر خبراتها في مجال المناطق التكنولوجية، منوهًا بأن الكونغو لديها العديد من المواقع التي يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مصر كشريك ومساهم في النهوض وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تشمل مجالات التعاون المقترحة بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ووجه الوزير الكونغولي الدعوة للدكتور عمرو طلعت لزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تعاون مصري كونغولي في التحول الرقمي والبنية التحتية
تعاون مصري كونغولي في التحول الرقمي والبنية التحتية
تعاون مصري كونغولي في التحول الرقمي والبنية التحتية
تعاون مصري كونغولي في التحول الرقمي والبنية التحتية

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