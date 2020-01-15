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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة الكتلة الشعبية بلبنان: ثورة الجياع ستأكلكم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:36 م
رئيسة الكتلة الشعبية
رئيسة الكتلة الشعبية مريم سكاف
مروة عنبر
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صرحت رئيسة الكتلة الشعبية مريم سكاف، اليوم الأربعاء، بأن المظاهرات المنطلقة منذ 90 يومًا والوضع الاقتصادى المنهار، لم يحرك ضمائر المسئولين فى لبنان.

وقالت سكاف، فى تغريدة لها على تويتر: "نزلوا إلى الشارع منذ تسعين يومًا والوضع المنهار كما الليرة اللبنانية، والمصارف التي تحتجز أموال المودعين، إضافة إلى القلق والرعب اللذين يعتريان اللبنانيين والجوع الذي يدق أبوابهم، كل ذلك لم يحرك ضمائر المسئولين الذين يلهثون وراء مصالحهم وحصصهم وهمهم الأخير البلد، عملوا وكتروا ثورة الجياع سوف تأكلكم".

وفى الداخل اللبنانى، نفذ المواطنون فى بلدة حاصبيا اللبنانية، اليوم، اعتصامًا في ساحة السرايا الشهابية، معلنين استمرارهم بالحراك الشعبي، حاملين الأعلام اللبنانية.

واستنكر أهالى البلدة اللبنانية، الارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، معربين عن احتجاجهم على الأوضاع الاقتصادية.

وفى ساحة إيليا في صيدا باتجاه شارع رياض الصلح، نظم المحتجون وقفة احتجاجية أمام عدد من محلات الصرافة، وسط إجراءات للقوى الأمنية، وأجبروا أصحابها على الإقفال.

وطالب المحتجون، الصرافين، باعتماد السعر الرسمي للدولار متهمين إياهم بالمساهمة في ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لتحقيق الأرباح الطائلة، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

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