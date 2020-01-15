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سياسي

عضو المهنيين المركزية بـ «مستقبل وطن»: نجاح المشروعات يتوقف على الإرادة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:36 م
بيشوي الصايغ
بيشوي الصايغ
أشرف لاشين
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قال بيشوي الصايغ، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، إنه بناءً على توجيهات النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب وبرئاسة النائب الدكتور محمود سعد، أمين عام المهنيين المركزية، تفقد وفد الأمانة المركزية أثناء زيارته مؤخرًا لبعض محافظات الصعيد ورش التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة بمحافظة المنيا.

وأضاف بيشوي الصايغ، إنه استمع لمشكلات المتدربين، وخاصة مشكلات ورش الخياطة الذين أفادوا بأنهم يجيدون صعوبة بعد التخرج مع البنوك لتمويل المشروع الخاص بهم.

وأوضح "الصايغ"، أن أمين عام المهنيين المركزية استجاب سريعًا لشكاوي العاملين في الورش المهنية، وتواصل مع رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ببنك التنمية الصناعية الدكتور طارق جلال، الذي أبدى ترحيبه بالأمر واتخذ خطوات سريعة لحل الأمر وتم تحديد لقاء مع المتدربين تحت مسمى "ملتقى دعم الحرف والمشروعات الصغيرة في الصعيد".

وأكد تمويل مجموعة من الحرف بمركز التدريب المهني، من خلال إتاحة مجموعة من أدوات التدريب لتلك الحرف كماكينات الخياطة والمعدات الخاصة بمسح الأراضي وأجهزة الكمبيوتر، وتدريب وتأهيل خريجي المركز على إدارة مشروعاتهم، لتمويله من خلال البنك أو المؤسسات لأصحاب الحرف.

وتابع: "أن ما يجب على الشباب فعله هو العمل الجاد وأخذ الأمور بكل شدة وعدم الاستسلام لمحاولات الإحباط، ونجاح تلك المشروعات يتوقف على الإرادة والاهتمام بالتدريبات المتعلقة بتطوير الحرف".

واستكمل: "أثناء اللقاء كان هناك نموذج للسيدة المصرية البسيطة حيث عبرت عن شكوتها التي تمر بها خلال المشروع الخاص بها ولديها محل للخضروات وذبح الطيور، وتجهل ما يتحدثون به من أرقام حسابية حول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنها بحاجة إلى من يساعدها ومد يد العون لها نظرًا لأنها مسنة ومساعدتها لشراء ماكينة جديدة مستخدمة في ذبح الطيور "رياشة" والتي أتلفت، وليس لديها القدرة والصحة على استخدام الطرق اليدوية في انتزاع الريش الخاص بالطيور، الأمر الذي أدى إلى التدخل من وفد أمانة المهنيين المركزية ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ببنك التنمية الصناعية بحل المشكلة، حيث لبى وفد من ممثل أمانة المهنيين المركزية ومدير منطقة الصعيد ببنك التنمية الصناعية حسن حامد، والدكتور علي عبدالسلام أمين المهنيين بمحافظة المنيا اليوم الأربعاء مطلب السيدة".

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