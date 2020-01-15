اختلف مع مدرّس فأمطر زوجته بالرصاص فى أسيوط

ألقى ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على مزارع قتل ربة منزل بالأعيرة النارية أثناء سرقة مسكن مدرس في محافظة أسيوط.



تلقى مركز الفتح بلاغًا يفيد بوفاة ربة منزل، 42 سنة، مقيمة بناحية منشية المعصرة، إثر إصابتها بأعيرة نارية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبسؤال زوجها، 51 عامًا، مدرس، اتهم مزارعًا بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، وقيام الأخير بسرقة منقولات خاصة بابنتهما.



تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم "بندقية آلية".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإخطار اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، والعرض على النيابة للتحقيق.