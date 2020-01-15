الإثنين.. «إفريقيا التى نريدها» في ملتقى الهناجر الثقافي

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، لقاءه الشهري لملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان "إفريقيا التى نريدها" من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين 20 يناير الجارى، بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



يتحدث في الملتقى السفيرة مشيرة خطاب، مساعد وزير الخارجية الأسبق، النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو البرلمان العربى، الدكتور سمير صبرى، الخبير الاقتصادي، الدكتور رمضان قرنى، مستشار المنظمة الإفريقية للثقافة وتنشيط السياحة، ويدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى.



كما يتضمن برنامج الملتقى مشاركة مميزة بباقة من الأغانى النوبية لفرقة كرم مراد.