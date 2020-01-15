الجزائر تحبط عمليات إرهابية استهدفت قصر الحكومة والبرلمان

أفادت وسائل إعلام محلية جزائرية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الأمن الجزائرية تمكنت من تفكيك شبكة إرهابية تضمّ 5 أشخاص، خططوا لاستهداف قصر الحكومة ومبنى البرلمان في العاصمة.



وأظهر التحقيق مع الموقوفين الثلاثة، صلاتهم بتنظيمات إرهابية في الخارج، وأن الإرهابيين كانوا يعتمدون على تطبيقة ''تليجرام'' للتواصل مع إرهابيين بالخارج.



فيما أدانت محكمة الجنايات الجزائرية، في جلستها مساء أمس الثلاثاء، المتهمين، بعقوبات بين 15 و20 سنة سجنا.



