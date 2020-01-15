«المصري لحقوق المرأة» يُطلق الدورة الثانية من التدريب الإلكتروني

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أعلن المركز المصري لحقوق المرأة انطلاق الدورة الثانية من سلسلة التدريبات الالكترونية التي ينفذها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.وتأتي سلسلة التدريبات في إطار مشروع "تعزيز قدرات المرأة المصرية من أجل المشاركة الفعالة في المجالس المحلية" ويهدف إلى تعزيز قدرات المرأة والقيادات الشابة للمشاركة بفعالية في المجالس المحلية، ويسعى المشروع إلى التشبيك فيما بينهن وبين منظمات المجتمع المدني في ثماني محافظات يستهدفها المشروع.وأكد المركز في بيان صحفي اليوم، أن الفرصة متاحة للشباب من الجنسين للمشاركة وبقوة في الحياة السياسية من خلال مواد دستور 2014.وأضاف البيان أنه على مستوى البرلمان تم تخصيص 25% من المقاعد للمرأة ونزول السن إلى 25 عامًا، أما على مستوى المجالس المحلية فتم تخصيص 25% للشباب و25% للمرأة ونزول السن إلى 21 عامًا.ويسعي المركز جاهدًا إلى نقل خبراته ومعارفه مع الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في تقديم سلسلة من التدريبات موجهة للمرأة والشباب من الجنسين عبر الانترنت حول المشاركة السياسية في مواقع صنع القرار.يُشار إلى أن المركز يعمل منذ نشأته على تعزيز مشاركة المرأة السياسية على مستويين أولهما؛ تهيئة بيئة سياسية تُتيح للنساء فرص الوصول إلى المناصب القيادية وخوض الانتخابات سواء البرلمانية أو المحلية من خلال العمل على تعديلات تشريعية، حيث يعد المركز من أوائل المؤسسات التي دعت إلى تخصيص مقاعد للنساء في الانتخابات.أما المستوى الثاني عن طريق دعم المركز لتلك البيئة السياسة بتأهيله لكوادر نسائية مُدربة يمتلكن القدرة على خوض الانتخابات سواء البرلمانية أو المحلية وعلى وعي تام بكل اختصاصات كلا المجلسين وأدواتهما.وأشار بيان المركز أنه على راغبي التقدم في هذه الدورة برجاء الضغط على الرابط أدناه وملئ الاستمارة