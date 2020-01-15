«لغز يونس» رواية جديدة عن دار تشكيل
الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:35 م
جمال عاشورطباعة
صدر حديثًا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع، رواية "لغز يونس"، للكاتبة نوران السقيلي، ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقرر إنطلاقها 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.
ومن أجواء الرواية:
"تكتمل الحقيقة في عين القانون، ليضع عواقبها بالأيام والشهور والسنين،وقد يتطلب الأمر فرض عقوبة أبدية، أو إنهاءها لحظًيا، قد تظن أن أفظع أنواع الجرائم تلك التي ترتكب بحق روح ليصبح مصيرها، دفن الجسد الذي يحتضنها، ولكن لا تزال أفظع الجرائم والتي لا يسلط عليها ضوء تلك التي ترتكب في حق نفس بشرية، تحيا بأرض الله، ولكن بداخلها دمار نفسي تسبب به أحدهم ولاذ بالفرار، لعله زرع بقلبك أمنية، أن تمتلك حياته اللامعة بدًلا من حياتك البائسة، بأي موعد وأي وسيلة سينال الفاعل عقابه؟ وماذا إن اجتمعت الجريمتان في قدر واحد، ليصبح المجني عليه جانًيا".
نوران السقيلي، خريجة هندسة اسكندرية قسم كمبيوتر واتصالات، تعمل بمجال البرمجة، صدر لها أول رواية بعنوان "بصمجية عام"، 2017 عن دار تشكيل.
وشاركت بمجموعة قصصية بكتاب حواديت عام 2016، وفازت بعدة مسابقات آخرها مسابقة إبداع 4، ومركز ثالث قصة قصيرة على مستوى جامعة مصر.
ومن أجواء الرواية:
"تكتمل الحقيقة في عين القانون، ليضع عواقبها بالأيام والشهور والسنين،وقد يتطلب الأمر فرض عقوبة أبدية، أو إنهاءها لحظًيا، قد تظن أن أفظع أنواع الجرائم تلك التي ترتكب بحق روح ليصبح مصيرها، دفن الجسد الذي يحتضنها، ولكن لا تزال أفظع الجرائم والتي لا يسلط عليها ضوء تلك التي ترتكب في حق نفس بشرية، تحيا بأرض الله، ولكن بداخلها دمار نفسي تسبب به أحدهم ولاذ بالفرار، لعله زرع بقلبك أمنية، أن تمتلك حياته اللامعة بدًلا من حياتك البائسة، بأي موعد وأي وسيلة سينال الفاعل عقابه؟ وماذا إن اجتمعت الجريمتان في قدر واحد، ليصبح المجني عليه جانًيا".
نوران السقيلي، خريجة هندسة اسكندرية قسم كمبيوتر واتصالات، تعمل بمجال البرمجة، صدر لها أول رواية بعنوان "بصمجية عام"، 2017 عن دار تشكيل.
وشاركت بمجموعة قصصية بكتاب حواديت عام 2016، وفازت بعدة مسابقات آخرها مسابقة إبداع 4، ومركز ثالث قصة قصيرة على مستوى جامعة مصر.