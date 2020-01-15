«لغز يونس» رواية جديدة عن دار تشكيل

صدر حديثًا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع، رواية "لغز يونس"، للكاتبة نوران السقيلي، ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقرر إنطلاقها 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.



ومن أجواء الرواية:

"تكتمل الحقيقة في عين القانون، ليضع عواقبها بالأيام والشهور والسنين،وقد يتطلب الأمر فرض عقوبة أبدية، أو إنهاءها لحظًيا، قد تظن أن أفظع أنواع الجرائم تلك التي ترتكب بحق روح ليصبح مصيرها، دفن الجسد الذي يحتضنها، ولكن لا تزال أفظع الجرائم والتي لا يسلط عليها ضوء تلك التي ترتكب في حق نفس بشرية، تحيا بأرض الله، ولكن بداخلها دمار نفسي تسبب به أحدهم ولاذ بالفرار، لعله زرع بقلبك أمنية، أن تمتلك حياته اللامعة بدًلا من حياتك البائسة، بأي موعد وأي وسيلة سينال الفاعل عقابه؟ وماذا إن اجتمعت الجريمتان في قدر واحد، ليصبح المجني عليه جانًيا".



نوران السقيلي، خريجة هندسة اسكندرية قسم كمبيوتر واتصالات، تعمل بمجال البرمجة، صدر لها أول رواية بعنوان "بصمجية عام"، 2017 عن دار تشكيل.



وشاركت بمجموعة قصصية بكتاب حواديت عام 2016، وفازت بعدة مسابقات آخرها مسابقة إبداع 4، ومركز ثالث قصة قصيرة على مستوى جامعة مصر.