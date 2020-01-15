إدارة الأزمات: حريق شامبليون محدود ولا خسائر

قال اللواء إبراهيم معوض، مدير غرفتي إدارة الأزمات والمتابعة المركزية، إنه وقع حريق بمطعم أبو خالد "الكبابجي" بشارع شامبليون، ولم يوقع أي ضحايا أو آثار دمار.



وأكد "معوض" في تصريحات لـ "الدستور" إنه تم التعامل الفوري مع الحريق وتم فرض كردون حول الحريق للإطفاء، كما أوضح أن الحريق الواقع بالمطعم لم يؤثر على المحلات المجاورة أو الأبنية المحيط به.



نشب، منذ قليل، حريق أسفل عقار سكني في شارع شامبليون بمنطقة وسط البلد، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم أسفل أحد العقارات السكنية بشارع «شامبليون»، وعلى الفور تمَّ الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وجارٍ إخماد الحريق.