مصادر: امتحان الجغرافيا فى مستوى الطالب المتوسط

يستعد طلاب الصف الأول الثانوي، بعد قليل، لخوض امتحان مادة الجغرافيا، حيث يبدأ الامتحان في الساعة الواحدة ظهرًا، وينتهي في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.



وكشفت مصادر بالمركز القومي للامتحانات، لـ"الدستور"، أنه لا قلق من امتحان الجغرافيا، حيث إنه سيأتي في مستوى الطالب المتوسط.



وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، التي بدأت في 11 يناير، وتنتهي في يوم 22 يناير الجاري.



وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قال إن التقييم المعدل في المرحلة الثانوية يقيس "مستوى فهم مخرجات التعلم"، وليس حفظ الكتاب المدرسي.



وأضاف، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الأسئلة ليست من خارج المنهج، بينما هي ليست من الكتاب، لكنها مرتبطة بمخرجات التعلم المشروحة في الكتاب.



وأضاف: "وأرجو الالتزام بنصائحنا بالتحضير الجيد باستخدام ما وفرناه على منصة التعلم في بنك المعرفة، مع الابتعاد عن الدروس الخصوصية، كي تكون النتيجة أفضل".



وقال وزير التعليم إن الهدف هنا هو "تغيير طريقة المذاكرة" والتأكد من "فهم مستهدفات الدرس" وليس البحث عن إجابات نموذجية لأسئلة متفق عليها.