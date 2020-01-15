طلاب الثانوية فى القليوبية يشكون من صعوبة امتحان «الألمانية»

اشتكى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، من صعوبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الألمانية" الذي أدوه إلكترونيا بلجان مدارس محافظة القليوبية، بينما جاء امتحان اللغة الفرنسية في مستوى الطالب المتوسط.



قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن عدد المدارس التي أدت الامتحان إلكترونيًا بلغ 138 مدرسة، و29 أخرى أدت الامتحان ورقيًا، منها 3 حكومية لم تشملها تغطية الإنترنت، وغاب عن الامتحان 133 طالبًا بينما أدى 39204 طلاب وطالبات الامتحان، بينهم 3977 ورقيا والباقي إليكترونيا وحالة واحدة أدت الامتحان بالمستشفى.



وأضاف عجلان أنه تم التنسيق بين كل الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس، وتم وضع استعدادات لكل الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي، مشددًا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لنجاح منظومة الامتحان ورصد أية مشاكل قد تحدث.