«افتكرناها آنسة».. اعترافات المتهمين باغتصاب «طفلة الخانكة»

أمرت نيابة الخانكة، بمحافظة القليوبية، بإحالة 3 متهمين بخطف طفلة وهتك عرضها لمحكمة الجنايات.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين"عماد. س"، "زاهر. م"، "نور. ع"، اعترفوا بارتكابهم جريمة خطف طفلة تدعى "ملك"، 10 أعوام، داخل "توك توك"، أثناء جلوسها ليلًا أمام محل سكنها، واتفقوا على اغتصابها.



وتبين أنهم طلبوا منها وصف عنوان بالمنطقة، وبمجرد وقوف الطفلة للحديث معهم كتموا أنفاسها حتى فقدت الوعي، وأدخلوها في "توك توك"، واصطحابها داخل منزل مهجور داخل منطقة زراعية بمنطقة الخانكة وهتكوا عرضها وتركوها غارقة في دمائها ولاذوا بالفرار.



وأضاف المتهمون أن الطفلة كانت ترتدي عباءة سوداء وظنوا أنها فتاة كبيرة، وكانوا دون وعي بسبب تناول المخدرات قبل مرورهم من أمام منزل المجني عليها، ولم يرتبوا لخطفها أو التعدي عليها قائلين: «افتكرناها آنسه كبيرة».



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة تفيد باختطاف طفلة وبالبحث عنها عثر عليها داخل منزل مهجور وعليها آثار اغتصاب.



وبإجراء التحريات تم ضبط المتهمين وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.