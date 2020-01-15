عودة «3 أيام في الساحل» بعد مرور عام على الافتتاح.. 17 يناير

أعلن المخرج مجدي الهواري عن إعادة تقديم مسرحيته "3 أيام في الساحل"، في إطار احتفال صناع العمل بمرور عام على الافتتاح، وذلك يومي 17، و18 يناير على مسرح "كايرو شو".



نشر مخرج "3 أيام في الساحل" صورة لفريق عمل المسرحية، من خلال حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



علق "الهواري" على الصورة قائلًا: "العصابة رجعت، 3 أيام في الساحل، مستنينكم يوم الجمعة والسبت 17 و18 يناير".



حققت المسرحية نجاحا كبيرا وقت عرضها بمدينة السادس من أكتوبر، كما عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من بطولة محمد هنيدي، ومحمد محمود، ومحمد ثروت، وسامية الطرابلسي، وبيومي فؤاد، وندى موسى، ومها أبوعوف.