ناجي شهود: القوات المسلحة لا تتوقف عن التدريبات العسكرية (فيديو)

قال اللواء أركان حرب، ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر، إن القوات المسلحة لا تتوقف أبدًا عن التدريبات العسكرية، التي تعتبر المناورات أحد أشكالها، لافتًا إلى أن عددا من الدول حاولت الضغط على مصر لإنشاء قواعد عسكرية في برنيس بعد حرب 73.



وأضاف ناجي شهود، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية «TEN»، أن لكل مناورة هدف، ولذلك فإن لكل واحدة اسم محدد، وفيما يتعلق بمناورة قادر فإنها رسالة للشعب المصري بأن القوات المسلحة قادرة على ردع العدو في أي زمان ومكان.



وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر أن قاعدة برنيس البحرية ستكون من أقوى السواحل التي تؤمن الاستثمارات الاقتصادية وتأمين حركة الملاحة العالمية وحماية الوطن.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح قاعدة «برنيس»، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وبقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها في مصر.



ويشهد «السيسي» انطلاق الفعالية الرئيسية للمناورات الأكبر في تاريخ الجيش المصري (قادر 2020) من القاعدة «الجوبحرية» الجديدة، إذ تشارك أهم القطع الحربية الجديدة منها «حاملة المروحيات ميسترال، والسفن القتالية، والغواصات، وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات المتعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية».