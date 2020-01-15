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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«عصابة ريكلام» تستغل قاصرات بملهى ليلي لراغبي المتعة الحرام

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
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تنفرد الدستور بنشر نص قرار احالة تشكيل عصابي للإتجار بالبشر، واستغلال الاطفال لممارسة الدعارة بملهي "الليل" للمحاكمة الجنائية.

وكشف قرار الاحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، قيام كل من " محسن.ح" رئيس مجلس ادارة شركة الجعفر للاستثمارات السياحية، و"ماجد.ص" مضيف بملهي الليل، و" مسعد ح" مدير ملهي الليل، و" محمد.ج" مدير ملهي الليل، و"فاطمة.ع" ربة منزل بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بان استغلوا حاجة الاطفال المجني عليهم، وهم حبيبة وجيه، وشهد وجيه، وهاجر محمد، وغادة ابراهيم، ورنا عزت من خلال استغلالهم جنسيا حال كونهن اطفالا لم يتجاوزن الـ 18 عشر عاما.

واوضح قرار الاحالة ان المتهمين ارتكبوا الجريمة بواسطة جماعة اجرامية منظمة، تضم المتهمين ويراسها المتهم الاول وذلك حال كون المتهمة الخامسة من اصول المجني عليهم الاولي والثانية، كما عرضوا أمن وحياة وأخلاق الاطفال المجني عليهم للخطر بان عرضوهم للاستغلال الجنسي.

وكشفت تحريات الادارة العامة لحماية الآداب، ورود معلومات بقيام المتهم الاول مدير ملهي "الليل"، ويعاونه اخرين باستغلال الاطفال القاصرات داخل الملهي ادارته، واستقطابهم بهدف استدراج راغبي المتعة الجنسية من رواد الملهي لممارسة الاعمال الدعارة معهم.

واشارت التحريات قيام المتهم الاول بتزعم تشكيل عصابي تخصص في استغلال القاصرات في الدعارة
، بمعاونة كل من المتهمين من الثاني حتي الرابع وتحصلهم علي استفادة مالية نظرا ذلك، واستغلال المجني عليهن من خلال العمل في الدعارة مقابل مبالغ مالية، وتبين قيام المتهمة الخامسة باصطحاب المجني عليهن وتقديمهن للمتهمين، ليقوموا باستغلالهن داخل الملهي من اجل ممارسة الاعمال المنافية للآداب.

وبالدخول للملهي تبين وجود المجني عليهن من الخامسة حتي الثامنة يرتدين ملابس فاضحة في محاولة منهم لإثاره راغبي المتعة الحرام، وتم ضبط المتهم الاول والذي اقر باستغلاله لهن جنسيا داخل الملهي، وذلك من خلال استغلال حاجتهن للمال واستقدامهن داخل الملهي وذلك لارتفاع الطلب عليهن كونهن صغار السن، وقالت المتهمة الخامسة انها نظرا لحاجتها للمال، قامت باصطحاب ابنتها وابنة شقيقتها للملهي لمخالطة الرجال والحصول علي مبالغ مالية نظر ذلك.

وقالت المجني عليها "حبيبة وجية" "15 سنة" ان والدتها والمتهم الاول والثاني، طلبوا منها الرقص داخل الملهي للترويج وجذب رواد، نظير مبالغ مالية 100 جنية في الليلة الواحدة وتتحصل عليهم والدتها من المتهم الاول.

كما اقرت المجني عليها "رناد عزت " " 15 سنة" طالبة، باستغلال المتهم الاول لها والسماح لها بالتردد علي ملهي "الليل"، ومخالطة الرجال وتحريضهم علي الفسق، وترتيب لقاءات جنسية معهم مقابل مبالغ مالية، وأفادت بقيام المتهم الاول تزويد راغبي المتعة برقمها الشخصي لإتمام اللقاءات.

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