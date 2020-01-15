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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجيزة توقع أول عقد تصالح في مخالفات البناء بالهرم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:11 م
أحمد راشد محافظ
أحمد راشد محافظ الجيزة
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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توقيع أول عقد للتصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 1 لسنة 2020 بالتصديق على التعديلات الجديدة في القانون.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المخالفة المتصالح عليها تقع في العقار رقم 8 م بقطاع حدائق الأهرام بحي الهرم، وخاصة بالمواطن عماد نصحي عابد، حيث قام مقدم طلب التصالح باستيفاء كل المستندات المطلوبة واستخراج تقرير السلامة الإنشائية.

وأكد راشد أنه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن المذكور أثبت جديته، وتم السير في إجراءات التصالح، حيث سدد المواطن قيمة المخالفة والبالغة 370 ألف جنيه للتصالح، وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم إدراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها.

وأكد محافظ الجيزة بأن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين، مشيرًا إلى أنه في حالة قبول التصالح تخطر اللجنة الفنية مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

ولفت إلى أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتقدم في إنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية، وخاصة في ظل موافقة رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدًا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تضخها الدولة في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها.

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