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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«‎الصفعة الكبرى».. تفاصيل خسائر أردوغان في ليبيا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:09 م
أردوغان
أردوغان
محمد الشريف
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أعدت مؤسسة "ماعت جروب"، تقريرًا يكشف تفاصيل جديدة حول النجاحات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ضد ميليشيات حكومة الوفاق، ومرتزقة أردوغان في الأراضي الليبية.

وأشار تقرير "ماعت جروب" إلى الصفعة الكبرى التي وجهها المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، لأردوغان والسراج، بعد رفضه الجلوس والتوقيع على مذكرة وقف إطلاق النار في موسكو، وذلك بسبب تدخل تركيا في هذا الأمر.

وأضاف التقرير أن حكومة السراج تعمل على تنفيذ مخطط أردوغان بشكل كامل في المنطقة، وهو ما يؤكد فشلها، وذلك بعد الانتصارات التي حققها الجيش الليبي في تحرير أكثر من 95% من الأراضي الليبية.

ولفت التقرير إلى أن الجيش الليبي في ظل هذا التقدم الكبير لن يسمح بوجود القوات التركية أو تدخل أردوغان في شئون ليبيا الداخلية، ومستمر في مواجهة الجماعات الإرهابية التي يقودها أردوغان في ليبيا، وتأكيد الحفاظ على الأراضي الليبية.

كما أبرز التقرير الجهود التي تقوم بها مصر لمساندة ليبيا والمؤسسات الشرعية بها، للحفاظ على مقدرات البلاد في مواجهة المحتل التركي.

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