نوة «الفيضة الكبرى» تضرب الإسكندرية.. وحركة الملاحة طبيعية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية ودخول وخروج السفن بمينائي الإسكندرية والدخيلة تسير بصورة طبيعية، وذلك بالتزامن مع بدء نوة "الفيضة الكبرى".



كانت أحياء الإسكندرية، تعرضت لهطول أمطار رعدية غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ورياح جنوبية غربية، وتسببت أمطار نوة الفيضة الكبرى التي جاءت متأخرة عن موعدها يومين في تراكم المياه بعدد من الشوارع، وذلك دون تأثير على حركة الملاحة البحرية أو الصيد.



كما دفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر، بـ95 سيارة وفرق طوارئ لشفط تراكمات مياه الأمطار لضمان استمرار السيولة المرورية.



وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.