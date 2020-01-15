«حقوق غير المسلمين» في معرض الكتاب 2020

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب "حقوق غير المسلمين في المنظور الإسلامي"، بقلم اللجنة العلمية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.



ويُشدد الكتاب على أن الإسلام قرر الحرية الدينية، وعدّها احترامًا لإنسانية البشر وإقرارًا لحقوقهم، مشيرًا إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان له السبق إلى تأسيس العلاقات مع الآخر من غير المسلمين، وضبط قيم التعايش السلمي والمواطنة.



ويلفت الكتاب الذي أعدته اللجنة العلمية بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن القارئ لسيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، يجد أن المدينة المنورة شهدت أمورًا تتجلى فيها روح السماحة والإخاء؛ فشهدت لأول مرة في التاريخ اعتراف الإنسان بأخيه الإنسان المخالف له في الدين أو الجنس، وحفظت للجميع حقوقهم، وتشهد لذلك وثيقة المدينة، والتي عُدت أساسًا لدستور العلاقات بين الناس على اختلاف أديانهم.



وينقسم الكتاب إلى ستة مباحث، الأول: "حقوق الإنسان في الإسلام"، ويتناول مسائل الحرية والمساواة والعدل. المبحث الثاني: "حرية العقيدة لغير المسلم"، في حين يستعرض المبحث الثالث "مظاهر حرية العقيدة التي كفلها الإسلام لغير المسلمين"، فيما يتناول المبحث الرابع "تطبيق حرية العقيدة لغير المسلمين في التاريخ الإسلامي"، وتأتي "شهادات غير المسلمين على الحرية الدينية في الإسلام" كمضمون للمبحث الخامس، أما المبحث السادس والأخير فيسرد شبهات تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وإلقاء السلام عليهم وغيرها من الشبهات، ثم يفندها.