تكتل لبنان القوى: التيار الوطني الحر​ «لا يشارك بالحكومة»

أكد عضو تكتل ​لبنان القوي​، النائب الان عون، ضرورة الوصول إلى شئ بالتأليف الحكومي خلال الـ 48 ساعة المقبلة.



وأضاف النائب عون فى لقاء تلفزيونى، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد شيء ما يعيق الموضوع، متابعا: "وعلى كل حال لا يوجد عذر لتجاوز المهلة لأن ما تبقى من عقد لا يستاهل وقت أكثر، والبلد لا يجوز أن يبقى بحالة مراوحة"، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.



وأشار عون إلى أن الأهم اليوم هو تنفيذ البرنامج الإنقاذي في الحكومة، بعد اختيار وزراء يوحون بالثقة، والمهم الانتقال إلى مرحلة أخرى بعد مرحلة المراوحة والانتظار.



وأكد عون، ​أن التيار الوطني الحر​ لا يشارك بشكل رسمي في ​الحكومة​، كما أنه لا يوجد أسماء حزبية.



وأوضح عون، أن الكتل النيابية تتداول بالأسماء في الحكومة المقبلة، لأن هذه الكتل ستعطي الثقة للحكومة، مثل ما تم إعطاء الثقة لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب.