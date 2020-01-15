خالد قاسم: مخططات تنمية الصعيد تسير بشكل منتظم

أكد مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، أن مخططات التنيمة تسير بشكل منتظم، لافتا إلى أن الوزارة تتابع كافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.



وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، لـ"الدستور"، أن هناك متابعات مستمرة بشأن تنفيذ المشروعات، تحديدا ما يتم على أرض محافظات الوجه القبلي، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالصعيد، ومدى تحقيق رؤية الدولة نحو توفير كافة الاحتياجات اللازمة، لتلبية احتياجات المواطنين.



وأوضح، أن برنامج تنمية الصعيد، حقق طفرة نجاح كبيرة في محافظتي قنا وسوهاج، مشددا على وجود متابعة مستمرة بشأن كافة المشروعات التي تجري على أرض المحافظتين، لتحقيق الهدف منها.



وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالصعيد، ضمن برنامج تنمية الصعيد.