«التموين» تهاجم مصانع الأغذية الفاسدة فى البحيرة

شنت مديرية تموين البحيرة حملة تموينية مكبرة على المحلات والأسواق وأماكن تصنيع وتداول الأغذية، للتأكد من مطابقتها المواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذا تشديد الرقابة على مستودعات غاز البوتاجاز والمخابز المدعمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.



حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط 2 معمل لتصنيع المخللات غير المرخصة، وتم التحفظ به على 65 برميل مخلل سعة 150 كجم، بإجمالي 9 أطنان و750 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدائرة مركز شرطة شبراخيت.



كما تم ضبط 200 شيكارة نخالة غير مدون عليها تاريخ الإنتاج وزن الواحدة 40 كجم، بإجمالي 8 أطنان، بأحد محلات بيع الأعلاف بدائرة مركز شرطة شبراخيت.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.