بعد «ممالك النار».. «جينو ميديا» تنتج مسلسلًا بمشاركة محمد جمعة

يستعد الفنان محمد جمعة للمشاركة في عمل درامي جديد مع شركة "جينو ميديا" الإماراتية، المنتجة لمسلسل "ممالك النار"، ومن المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.



تعاقد "جمعة" مع هند نابلسي، مديرة الشركة، والتي تعاقدت مع عدد من نجوم الفن، ولم تكشف الشركة عن كافة تفاصيل المسلسل حتى الآن، ولكن المسلسل تاريخي من إخراج حاتم علي، ومن المقرر أن يتم التحضير له خلال الفترة المقبلة، ليعرض خلال شهر نوفمبر.



يذكر أن محمد جمعة يعرض له حاليا فيلم "يوم وليلة"، الذي يشارك في بطولته خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة "المرايا" للإنتاج الثقافي، وشركة "الريماس" للإنتاج الفني.