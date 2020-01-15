«أبو تلات».. مصيف أولاد الذوات يغرق في مياه الصرف الصحي

















الأهالي تستغيث

































حي العجمي: نعمل على مدار 24 ساعة لإرضاء المواطن





















السياحة والمصايف: الشاطئ مكتمل الخدمات













البرلمان: 3 جهات السبب في توقف مشاريع الصرف

















كان من أجمل شواطئ الإسكندرية، والذي كان يضاهي قرى أولاد الذوات السياحية في فترة ما بين السبعينات والتسعينات من القرن الماضي، هنا من الإسكندرية وداخل قرية "أبو تلات" غرب المدينة تبدل الحال غير الحال، وانقلب رأسا على عقب.فبدلا من الاستمتاع والاستجمام بمياه البحر، غرقت شوارع أبوتلات في مياه الأمطار والصرف الصحي، وذلك بعد إصابة المنطقة بالإهمال، مما دفع مالكي الشاليهات إلى هجرها.وانتقلت "الدستور"، إلى الشاطئ، والتقت عددًا من رواده، والقاطنين بنفس المنطقة.قال يوسف قاسم أبوتلات، إنه ينتمي للعائلة التي سميت باسمها المنطقة الساحلية، مضيفا أن المنطقة لا تتمتع بأي خدمات للمواطنين سواء من الصرف الصحي أو مكتب للبريد ولا يوجد غاز طبيعي.وأضاف في حديثه لـ"الدستور" أن الشوارع الرئيسية والطرق الجانبية ممتلئة بمياه الأمطار والمياه الجوفية، مشيرا إلى أن شركة الصرف الصحي وحي العجمي يرسل سيارتين كسح المياه دون نتيجة تذكر على أرض الواقع.ومن جانبه قال هيثم محمد، أحد سكان منطقة أبو تلات، إن سيارات الحي المكلفة بكسح المياه من الشوارع تعمل في أوقات نهارية فقط، مؤكدا أن تلك السيارات يتم تأجيرها للأهالي بمبلغ 50 جنيها للنقلة الواحدة.وأشار إلى أن تلك السيارات لا تملأ خزانها إلى نهايته، وإنما يتم ملئ جزء منه ويذهب، مضيفا أن أهالي أبوتلات مدفونين في منطقتهم.فيما أكد عبد الستار فايز، من قاطني المنطقة، أن هناك إهمالا جسيما من الجهات التنفيذية في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هناك خطورة جسيمة على الأهالي والمواشي من المياه والكهرباء.وأضاف أن منطقة أبوتلات تعد بداية طريق الساحل الشمالي، وكانت منطقة سياحية حتى أصابتها لعنة الصرف الصحي.وأشار إلى أن المنطقة يقطن بها عدد من الوزراء السابقين وضباط ومستشارين، ولا يوجد أية خدمات للأهالي، مضيفا أن المنطقة تحولت من سياحية إلى عشوائية.فيما أكد السيد موسى رئيس حي العجمي، إن أفراد الحي بسيارات الكسح تعمل على مدار 3 أيام لكسح مياه الأمطار، مشيرا إلى أن الأهالي في الشوارع الجانبية يفتحون طرنشات المياه للصب في الشارع الرئيسي، مؤكدا أنهم لا يفتحون الخزانات الخاصة بهم.وأكد موسى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا يتم تأجير أي سيارات كسح المياه للأهالي، ويتم تقديم الخدمة مجانا لخدمة المواطنين.وأشار إلى أن محطة الصرف في منطقة أبو تلات بدأت شركة المقاولين العرب في إنشائها في عام 2016، ولم يتم إنهاء سوى 10% من الأعمال بها.ومن جانبه أكد اللواء جمال رشاد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شاطئ أبوتلات مكتمل الخدمات من حيث دورات المياه والشماسي والمقاعد، حيث إن رسم دخول الفرد هو 12 جنيها فقط للفرد.وكان النائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أنه قدم مذكرة إلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لتشكيل لجنة لبحث أسباب تأخر المشروعات وإنهاء تعثرها.وأوضح الشريف، أن المشروعات المتوقفة هي الصرف الصحي في أبو تلات ومرغم، وتعطل عمل مأخذ الكيلو 40 صحراويا، إضافة إلى مشكلة 14 طريقا، امتداد شارع الزعيم في العراوة.وأكد أن وزارة الكهرباء ووزارة الري والإسكان هي الجهات التي تعرقل استكمال مشاريع الصرف الصحي.يذكر أن معوقات مشروع إنشاء محطة صرف أبو تلات، تكمن في إيقاف مديرية الطرق والنقل حفر ومد الكابلات الكهربائية لمحطة صرف أبوتلات، بسبب عدم سداد الجهاز باقي المقايسة التقديرية، والجهاز سدد قيمة المقايسة المقدمة من مديرية الطرق في حينه، وتم دفع 8 ملايين و331 ألف جنيه ودُفع المبلغ المتبقى وقيمته 1.7 مليون جنيه.