مكرم محمد أحمد: مصر لن تسمح بأن تكون ليبيا بابًا للغزو

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية يمكن أن يفتح الطريق للمفاوضات التي فشلت في موسكو، معلقًا: "لا أظن أن هذه المباحثات ضاعت هباءً".



وأشار مكرم محمد أحمد، في تصريحات صحفية له، إلى أن المستشارة الألمانية يهمها أن يتم حل ملف الأزمة الليبية سياسيًا بتوافق مع الأطراف المعنية، معتبرًا أن فرص التسوية السياسية أكبر بكثير من فرص الصدام العسكري.



وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مطالب المشير حفتر بشأن تفكيك الميليشيات واقعية جدًا، حيث إن الميليشيات العسكرية تحكم الغرب الليبي، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بأن تكون ليبيا بابًا للغزو، وتدخل للقوات الأجنبية التي تكون شوكة في خاصرة الدولة.