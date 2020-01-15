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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«هيومان رايتس» تفضح قطر: حقوق الإنسان «حبر على ورق»

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:50 ص
تميم
تميم
سمر عبدالله
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انتهاكات كثيرة تفعلها قطر على كافة الأصعدة، حتى أصبحت حديث المنظمات العالمية التي تدافع عن حقوق الإنسان، خاصة ما فعلته بحق العمال الوافدين وطالبي اللجوء إليها.

وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرا أكدت فيه أن النساء والعمال في قطر تعرضوا للإساءة طوال 2019، رغم محاولة الدوحة الإفلات من هذا الوضع بتشريع قوانين تهدف لحماية الحقوق والحريات.

"انتهاكات بحق العمال"
أعلنت الحكومة القطرية في أكتوبر الماضي، عن إصلاحات هامة تسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم ومغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق، فحتى الآن يتعرض العمال في قطر إلى معاملة سيئة غير إنسانية من قِبل بعض الأشخاص الذين ما زالوا يسيطرون على العمال.

"نظام الكفالة"
مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أشار إلى أن محاولات قطر لإصدار تشريعات جديدة إذا نُفذت ستكون خطوة مهمة فيما يخص حقوق الإنسان، لكنه أكد أن نظام الكفالة يحتاج إلى تفكيك وتفكيكه يتطلب عدم ربط الوضع القانوني للوافد بأي صاحب عمل.

"طالبو اللجوء"
طردت قطر طالبي لجوء رغم وضعها قانون للجوء في 2018، وظلت عائلات بأكملها سُحبت منها الجنسية بشكل تعسفي منذ 1996، محرومة من حقوق الإنسان الرئيسية دون وجود سبل واضحة لاستعادة جنسيتها الملغاة.

"عديمو الجنسية"
أما عديمو الجنسية من عشيرة الغفران، الذين سحبت السلطات الجنسية القطرية منهم بشكل تعسفي، منذ أكثر من عقد، أصبحوا الآن محرومين من حقوقهم في العمل، والحصول على الرعاية الصحية، وتلقي التعليم، والزواج، وإنشاء أسرة، والتملك، وحرية التنقل. في 2019، حيث أشار تقرير المنظمة الحقوقية إلى أن ما تفعله قطر انتهاكًا صارخًا تجاه عديمي الجنسية.

"التمييز ضد النساء والمثليين"
القوانين القطرية مارست التمييز بشكلٍ صارخ تجاه النساء والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي، فهناك عدة قوانين خاصة بالمرأة تحتاج إلى مراجعة دقيقة خاصة فيما يتعلق بالزواج والسفر.

"العزلة أصابت الدوحة بالجنون"
كانت لأزمة الرباعي العربي انعكاسًا خطيرًا على قطر، فاستمرت في انتهاك حرية التعبير وفصل العائلات، وتهديدهم بعدم تلقيهم الرعاية الطبية والتعليمية.

"فضيحة فجرتها هيومان رايتس"
قال بيج، إن قطر تمرر القوانين واللوائح الخاصة بحماية العمال واللاجئين بشكلٍ افتراضي، أي أن كل ما تحاول فعله بشأن حقوق الإنسان "حبر على ورق"، فهي لا تسعى إلى تنفيذه بشكلٍ صارم، قائلا: "لا يمكن لقطر أن تدّعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان بينما لا تحترم معاناة المجتمعات، كتلك التي سحبت جنسيتها".

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