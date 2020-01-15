رشا سمير تطرح «للقلب مرسى أخير» بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية رواية "للقلب مرسى أخير"، للدكتورة الكاتبة رشا سمير، ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.



تُبحر رشا سمير في أغوار النفس البشرية، لتنسج عالمًا من السحر، وترسم خيوطًا من الواقع بمغزل الخيال في رحلة تصطحب فيها قلوب قرائها إلى مرساها الأخير.



ومن أجواء الرواية:

"تقاطعت مصائرهم، وتداخلت أقدارهم ليلتقوا مرة أخيرة تحت سماء قمر بعيد، غرباء، قرباء، مُهاجرون وعائدون، حملوا حقائبهم وارتحلوا يبحثون عن مرسى لقلوب سكنها الحنين تارة والعشق تارة والحزن آلاف المرات، وتبقى معركة أخيرة، لا الفوز فيها للقوي ولا الهزيمة من نصيب الضعفاء، بشرٌ يبحثون عن حيواتهم الضائعة وسط أنقاض الذكريات البعيدة.. أبطال هذه الرواية أدركوا في لحظة فارقة أن أجمل القصص هي تلك التي لم تُرو بعد".

